5 рецепти за нисковъглехидратна вечеря за баланс на хормоните

Възрастта след 40 години (особено за жените) носи промени в начина, по който тялото ви преработва храната, особено въглехидратите. Нисковъглехидратният подход може да помогне за справяне с тези промени, като намали инсулиновите пикове, балансира хормоните и подпомогне естественото управление на теглото. А какво по-подходящо време за нисковъглехидратно хранене от вечерята? Вижте няколко идеи, които ще ви помогнат да останете във форма:

Печена сьомга с авокадо салата

Необходими продукти:

150–200 г филе сьомга

1 авокадо

чери домати

рукола или спанак

1 ч. л. зехтин

лимонов сок

сол

черен пипер

Печете сьомгата на фурна или на тиган 10–12 минути. Нарежете авокадото и доматите и ги смесете със зеленолистните зеленчуци. Добавете зехтин и лимонов сок и овкусете. Сервирайте със сьомгата.

Време за приготвяне: 20 минути.

Пилешки филета с броколи на тиган

За тях ще ви трябват:

200 г пилешко филе

200 г броколи

чесън

1 ч. л. зехтин

сол

черен пипер

риган

Нарежете пилето на хапки и го запържете с чесън и подправки. Добавете броколите и задушете 5–7 минути. Сервирайте топло, като може да добавите малко лимонов сок за свежест.

Време за приготвяне: 15–20 минути.

