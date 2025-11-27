IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
5 рецепти за нисковъглехидратна вечеря за баланс на хормоните

Балансират и инсулина

27.11.2025 | 20:40 ч. 1
Снимка: istock



Възрастта след 40 години (особено за жените) носи промени в начина, по който тялото ви преработва храната, особено въглехидратите. Нисковъглехидратният подход може да помогне за справяне с тези промени, като намали инсулиновите пикове, балансира хормоните и подпомогне естественото управление на теглото. А какво по-подходящо време за нисковъглехидратно хранене от вечерята? Вижте няколко идеи, които ще ви помогнат да останете във форма:

Печена сьомга с авокадо салата

Необходими продукти:

  • 150–200 г филе сьомга
  • 1 авокадо
  • чери домати
  • рукола или спанак
  • 1 ч. л. зехтин
  • лимонов сок
  • сол
  • черен пипер

Печете сьомгата на фурна или на тиган 10–12 минути. Нарежете авокадото и доматите и ги смесете със зеленолистните зеленчуци. Добавете зехтин и лимонов сок и овкусете. Сервирайте със сьомгата.

Време за приготвяне: 20 минути.

Пилешки филета с броколи на тиган

За тях ще ви трябват:

  • 200 г пилешко филе
  • 200 г броколи
  • чесън
  • 1 ч. л. зехтин
  • сол
  • черен пипер
  • риган

Нарежете пилето на хапки и го запържете с чесън и подправки. Добавете броколите и задушете 5–7 минути. Сервирайте топло, като може да добавите малко лимонов сок за свежест.

Време за приготвяне: 15–20 минути.

Източник: 5 рецепти за нисковъглехидратна вечеря за жени след 40 

