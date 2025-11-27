Големият проблем със сигурността, с който президентът Тръмп ще трябва да се справи през новата година, ще бъде войната в Украйна. Киев има проблеми с човешката сила поради продължаващите жертви и нарастващото укриване от военна служба. Трудно е да се поддържа моралът на Украйна заради обезсърчаващата мъка на това, което някои наричат ​​„окопна война с дронове“. Корупционните скандали не помагат. Бойното представяне на Украйна е изумително, като се има предвид смъртоносно усъвършенстващата се технология на дронове на Русия и готовността ѝ да използва често зле обучени войски в смъртоносни атаки за обикновено минимални наземни придобивки. Импровизацията и иновациите на Киев във въоръжаването са невероятни, пише Forbes.

Но Украйна се нуждае от много повече наземно и въздушно оръжие, както и от достатъчно количество боеприпаси към него. Въпреки от време на време окуражаващите думи, САЩ все още създават впечатлението, че не искат Киев да се концентрира върху ключови цели в Русия.

Украйна все още може да отблъсне руснаците

и по този начин да разруши мечтата на Владимир Путин за победа. Но се нуждае от инструментите, за да го направи – в изобилие.

Мечтата на Путин за нова руска империя все още гори ярко. Ето защо той оказва натиск – кибератаки, опасни военни маневри, нарушения на въздушното пространство – върху балтийските държави Литва, Латвия и Естония, които Сталин завзе през 1940 г. и които станаха отново независими през 1991 г. с разпадането на Съветския съюз. Путин също не е крил надеждата си да превърне Полша и други държави от Централна и Източна Европа отново в сателити на Кремъл. Тези държави са подложени на руски провокации.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп не може да си измие ръцете от фундаменталната заплаха тук. Той трябва безусловно да помогне на Украйна. Съдбата на тази страна ще окаже дълбоко влияние върху сигурността на Европа, върху начина, по който Китай преследва собствените си имперски амбиции – и върху мястото на президента в историята.