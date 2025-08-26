IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мъж загина при трудова злополука в Димитровград

Той е бил затиснат от товарен автомобил

26.08.2025 | 12:14 ч. Обновена: 26.08.2025 | 12:47 ч. 2
БГНЕС

Мъж на 71 години е загинал при злополука на работното си място в Димитровград, каза за БТА директорът на Дирекция "Инспекция по труда" (ДИТ) в Хасково Кирчо Кирев.

За инцидента, който е станал на 25 август към 11:35 часа, информираха и от Областната дирекция на МВР. По данни на полицията мъжът е водач на товарен автомобил. Той е бил прегазен от камиона при извършване на ремонта му. 

Тежкото возило, което било с работещ двигател, е потеглило на заден ход и преминало през част от тялото на мъжа. Пострадалият е бил транспортиран в болницата в Хасково, където по-късно е починал, посочиха от полицията.

На мястото на инцидента още вчера е бил екип от Инспекцията по труда, каза Кирчо Кирчев. Той посочи, че установяването на точната ситуация, при която е станал инцидентът, ще е трудна задача, тъй като няма преки свидетели на случилото се. От фирмата, в която починалият мъж е бил служител, са изискани необходимите за инспекция документи. Засега е проверено, че загиналият е имал трудов договор, посочи Кирчо Кирев.

Тагове:

Димитровград трудова злополука загинал мъж ОДМВР-Хасково
