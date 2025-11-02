11 типа мъже, които се впускат в интернет запознанствата

Има безкрайно много разновидности на мъжете, които се занимават с онлайн запознанства по безкрайно много причини. Много повече биха могли да бъдат включени в този списък и някои мъже могат да се впишат в много категории. И все пак, в света на онлайн запознанствата, някои типове изглеждат по-разпространени от други.

А ето 11 категории мъже, с които може да се сблъскате, когато започвате флирт онлайн:

1. Само гледащ

Той фантазира за красив любовен или сексуален живот, но е твърде тревожен, за потенциална връзка и не смее да напусне защитния си компютърен екран. Той просто не е готов да се включи в срещи в реално време с хора, с които може да се свърже онлайн. Има много причини за това, но в основата си той не е готов или способен да започне сериозна връзка, независимо какво пише в профила му.

По-скоро той се мести от една онлайн връзка към следващата или напред-назад между много и почти никога не излиза от дома си. Интернет запознанствата му позволяват да не се ангажира по смислен начин. Когато има нужда от връзка или фантазия за връзка, той може ефективно да си чат-и с обектите на интересите си. Като избягва действителен човешки контакт, той не е принуден да прекрачва границите си или да рискува да оспори съвършенството на мечтаната си жена с опита на жена от реалния живот. По много причини му е трудно да направи място за нещо истинско.

2. С широко отворени очи, но разсейващ се

Този мъж, предимно на възраст между 20 и 30 години, е развълнуван от възможността да разшири хоризонтите си и да срещне нови хора. Той е смел, толерантен, отворен и готов да изследва какво предлагат онлайн запознанствата. Тъй като интернет запознанствата са част от поколенческия му опит, той се чувства по-комфортно с тях като нормален начин за комуникация и срещи с хора и като цяло е по-отворен към процеса и преживяването.

Следователно, когато се свързва и прави планове онлайн, той вероятно ги изпълнява, понякога по-рано, понякога по-късно. Така или иначе, за разлика от първия изброен тип, този вероятно е имал повече положителни, отколкото отрицателни преживявания в запознанствата като цяло, така че може да е отворен веднага или с течение на времето за ангажирана, автентична връзка.

Въпреки това, предвид възрастта му и други потенциални фактори, като например колко лесно се разсейва, след като открие колко много възможности има онлайн, той може да стане по-малко заинтересован от обвързване и по-заинтересован от продължаване на оглеждането. Независимо от това, ако търсите няколко забавни срещи добре, но по-скоро не очаквайте повече. Ще излезе с вас, но паралелно може да се види и с други жени, с които е флиртувал онлайн.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg