Как Китай и Тайван се подготвят за война

След като Китай изглежда планира възможна инвазия в Тайван, а самоуправляващият се остров се подготвя в отговор, Newsweek разговаря с анализатори за състоянието на подготовката от двете страни на Тайванския пролив.

Американски представители на отбраната и разузнаването предупредиха, че китайският президент Си Цзинпин е наредил на Народната освободителна армия да бъде готова за действие срещу Тайван най-късно до 2027 г. Адмирал Самуел Папаро, началник на Индо-тихоокеанското командване на САЩ, заяви, че все по-сложните военни учения на Пекин, включително симулирани блокади, са „генерални репетиции“, пише Newsweek.

Правителството на Тайван, официално Република Китай, контролира острова от 1949 г., след като загуби континенталната част от комунистическите сили. Днес той функционира като самоуправляваща се демокрация със собствени военни и външни отношения.

Разликата между двете армии е огромна и се увеличава. Китай харчи около 10 пъти повече за отбрана от Тайван и в момента разполага с най-голямата военноморска сила в света, подкрепена от разширяващ се арсенал от ракети и около 600 ядрени бойни глави. Си е обещал да изгради „армия от световна класа“ до средата на века, цел, която широко се възприема като способна да се съревновава със САЩ.

Вашингтон отдавна призовава Тайпе да инвестира по-малко в тежки оръжия – като танкове и големи военни кораби – и повече в асиметрични системи като дронове, мобилни ракетни установки и крайбрежни ракети, които могат да забавят много по-голяма инвазивна сила.

Анализатори твърдят, че само около 14 от плажовете на Тайван биха могли да подпомогнат амфибийно десантиране – и всички те са силно укрепени.

Китай обучава своите военновъздушни части за този тип мисии и, според доклад от 2023 г. на британския мозъчен тръст RUSI, вероятно търси помощ от Русия. Докладът, базиран на изтекли договори, посочва, че Москва е съгласна да обучи китайски въздушнодесантен батальон и да достави противотанкови оръдия и леки превозни средства.

За Китай ключът ще бъде скоростта с акцент върху оръжейни системи като ракети, които пречат на достъпа до зоната на конфликта на потенциална интервенция, водена от САЩ.

Друга част от военното укрепване на Китай е нов клас десантни кораби, наречени Shuiqiao, или „водни мостове“. Всеки кораб разполага с 400-футова разгъваема рампа, която позволява на танкове и превозни средства да се движат директно по крайбрежните пътища отвъд плажовете.

След това има и десантен кораб тип 076, по-голям вариант на по-стария тип 075, който функционира като мини самолетоносач. Макар че Народната освободителна армия понастоящем разполага само с един кораб тип 076, известен също като клас „Юлан“, корабът е въоръжен с електромагнитни катапулти и спирачно оборудване за леки самолети с фиксирани крила.

Китай също разширява своя „ро-ро“ флот от граждански кораби.

Подготовката на Тайван

Последните учения в Тайван бяха фокусирани върху отбраната на крайбрежието и операции за противодействие на десанти, а реформите включваха подобряване на мобилизацията на резервистите и удължаване на задължителната военна служба на острова от четири месеца на една година.

Президентът Лай Чин-те заяви, че целта му е да увеличи разходите за отбрана до над 3% от БВП през следващата година. Миналият месец той обяви, че се разработва нова многослойна мрежа от системи за противовъздушна отбрана, известна като „T-Dome“, за защита от ракетни удари, които се очаква да предшестват китайска инвазия на острова.