Рая Назарян: Бюджетът ще бъде балансиран

Благодарение на това, че в момента България има редовно правителство, бюджетът за 2026 година ще бъде внесен преди бюджетната година, за която се отнася. Което е един от големите приоритети, заради които се създаде коалицията. Реално оттук нататък, в рамките на следващите дни, предстои трите бюджетни закона да бъдат разгледани от Тристранния съвет, след което Министерският съвет да ги приеме и да ги внесе в Народното събрание. Оттам нататък вече ще се ясни и конкретните параметри по политиките и можем да започнем вече конкретния дебат. Но от обсъжданията до момента, от това което е ясно, че няма да има съществени промени в политиките, нито по отношение на приходите, нито по отношение на разходите. Бюджетът ще бъде балансиран според разписаното национално законодателство и в този смисъл бихме могли да го определим повече като консервативен, отколкото като реформаторски. Това заяви за БНТ председателят на Народното събрание Рая Назарян.

Тя каза още, че не вижда „никаква връзка между социалните политики на колегите от БСП с председателя на Народното събрание.”

„Средношните заседания, това са обикновено при гласуванията на второ четене на законопроектите и най-вече на големия бюджет, другите минават по-бързо и те са въпрос на организация. Винаги би могло в един ден да бъдат представянията на докладите, както и самите дебати, а в друг ден да бъде самото гласуване, тъй като винаги имам много предложения между първо и второ гласуване и за да могат да знаят депутатите детайлно и ясно какво гласуваме, е добре това да бъде в един по-свеж ден, за да може да прътече този процес нормално и безпроблемно. Бюджетът ни е в евро, което означава, че от 1 януари 2026 година и държавата, и Българската народна банка ще могат вече да приминат през този процес съвсем плавно и безпроблемно. Разбира се, всеки технически въпрос по тази тема е изцяло в компетенциите на изпълнителната власт. А що се отнася до референдума, това изкане на президента беше изцяло противоконституционно. И аз съм сигурна, че той самият е наясно с това, тъй като самият Конституционен съд има произнасане в тази посока. И всеки юрист би постъпил по абсолютно същия начин, а именно с разпореждане да върне изкането на президента като недопустимо. И по този въпрос мога да кажа, че госпожа Киселова не е била сама в обсъждането и взимането на решението, защото ние заедно сме обсъждали, сме правили анализ на законодателството, така че да постъпим по най-правилния и законосъобразен начин”, каза още Рая Назарян.

По думите ѝ, парламентарната демокрация всичко е въпрос на парламентарно мнозинство.

„Без парламентарно мнозинство няма нито правителство, нито бюджет, нито избор на регулаторни, контролни надзорни органи, нито реализиране на каквато и да било политика”, добави Рая Назарян.