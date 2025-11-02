IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Смирението е превърнало свети Иван Рилски в закрилник на българите

На него му отнемат възможността да бъде цар на България

02.11.2025 | 22:01 ч.
Смирението е превърнало свети Иван Рилски в закрилник на българите

Смирението е превърнало свети Иван Рилски в закрилник на българите. Това заяви в предаването "Операция История" изследователят и писател Христо Буковски - автор на книгата "Рилският чудотворец". 

На въпрос на водещия Росен Петров какво трябва да знаят българите за св. Иван Рилски, Буковски отговори:

"Трябва да знаят какво се постига, когато съумееш да надмогнеш жаждата за власт, за могъщество, алчността - нещо, което сега е супер актуално".

Писателят даде пример с живота на светеца:

"На него му отнемат възможността да бъде цар на България. Цар Петър е един от многото светци, които много уважаваме. Но небесният ни покровител става онзи, който се покайва, че е тръгнал да се бори за царска власт, който се отделя, който дори когато го обикалят огромна група почитатели и искат да направят манастир, той казва "Добре, избирай ми един за игумен", а той самият пак отива в пещерата", разкри още изследователят.

Буковски Свети Иван Рилски Цар на България
