Смирението е превърнало свети Иван Рилски в закрилник на българите. Това заяви в предаването "Операция История" изследователят и писател Христо Буковски - автор на книгата "Рилският чудотворец".

На въпрос на водещия Росен Петров какво трябва да знаят българите за св. Иван Рилски, Буковски отговори:

"Трябва да знаят какво се постига, когато съумееш да надмогнеш жаждата за власт, за могъщество, алчността - нещо, което сега е супер актуално".

Писателят даде пример с живота на светеца:

"На него му отнемат възможността да бъде цар на България. Цар Петър е един от многото светци, които много уважаваме. Но небесният ни покровител става онзи, който се покайва, че е тръгнал да се бори за царска власт, който се отделя, който дори когато го обикалят огромна група почитатели и искат да направят манастир, той казва "Добре, избирай ми един за игумен", а той самият пак отива в пещерата", разкри още изследователят.