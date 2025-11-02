IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Как да разпознаете токсичната любовна връзка?

Ревност, подозрение и недоверие

02.11.2025 | 23:00 ч. 1
Снимка: istock

Връзките не са перфектни и всяка двойка има своите възходи и падения. Но когато вредните модели станат част от ежедневието, това е сериозен червен флаг. Токсична връзка невинаги означава физическо насилие, както много хора разбират това понятие. Емоционалните, психическите или поведенческите вреди във връзката с течение на времето могат да влошат цялостните отношения, но и здравето и емоционалността ви. 

Какво прави една връзка токсична?

Ето и признаците на токсичните отношения и токсичния партньор:

•    Постоянна критика и обвинения. Единият партньор постоянно критикува, осмива или намира кусур на другия. Токсичните партньори обвиняват другия за нещата, които се объркват във връзката, често отказвайки да признаят собствените си грешки, според Healthline.
•    Ревност, подозрение и недоверие. Партньорът ви проверява съобщенията на телефона ви, наблюдава действията ви постоянно. Показва желание да контролира всичко около вас и винаги да знае какво правите и с кого сте, когато не сте заедно. Според WebMD липсата на доверие е основен признак на токсичната връзка и токсичния партньор.
•    Контролиращо или властно поведение. Единият партньор взема решения за живота на другия: с кого прекарва време, как прекарва времето, какво прави. Финансовият контрол също е често срещан признак на токсична връзка.

Източник: Признаци на токсичната връзка: как да я разпознаем и как да се справим

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ревност любов флирт
