Как да разпознаете токсичната любовна връзка?

Връзките не са перфектни и всяка двойка има своите възходи и падения. Но когато вредните модели станат част от ежедневието, това е сериозен червен флаг. Токсична връзка невинаги означава физическо насилие, както много хора разбират това понятие. Емоционалните, психическите или поведенческите вреди във връзката с течение на времето могат да влошат цялостните отношения, но и здравето и емоционалността ви.

Какво прави една връзка токсична?

Ето и признаците на токсичните отношения и токсичния партньор:

• Постоянна критика и обвинения. Единият партньор постоянно критикува, осмива или намира кусур на другия. Токсичните партньори обвиняват другия за нещата, които се объркват във връзката, често отказвайки да признаят собствените си грешки, според Healthline.

• Ревност, подозрение и недоверие. Партньорът ви проверява съобщенията на телефона ви, наблюдава действията ви постоянно. Показва желание да контролира всичко около вас и винаги да знае какво правите и с кого сте, когато не сте заедно. Според WebMD липсата на доверие е основен признак на токсичната връзка и токсичния партньор.

• Контролиращо или властно поведение. Единият партньор взема решения за живота на другия: с кого прекарва време, как прекарва времето, какво прави. Финансовият контрол също е често срещан признак на токсична връзка.

Източник: Признаци на токсичната връзка: как да я разпознаем и как да се справим