Денков предупреди: Протестите ще стават все повече, могат да прераснат и в бунтове

"Управляващите вече изтеглиха 16.5 млрд. лв. от заложения в бюджета рекорден дълг за 2025 г. Да припомним, че ОБЩО за 3-те предишни години увеличението на дълга беше по-малко (15,5 млрд. лв. до 2024). Продължават да наливат милиарди в продънени държавни предприятия, а междувременно се провалят с приходите в бюджета."

Това написа в своя Фейсбук профил бившият премиер и настоящ депутат от "Продължаваме промяната - Демократична България" акад. Николай Денков.

"Какви са възможните последствия за хората и бизнеса?

- Вдигане на данъците. Борисов „подгрява“ за това свое намерение още от свалянето на нашия кабинет.

- Замразяване на заплати и доходи – то вече се случва при медиците, например. Докато инфлацията лети нагоре заради административно определените цени на ток, вода, парно и др.

- Замразяване на важни за хората проекти, като ремонти на болници, детски градини, пътища и много други счупени и вече опасни за здравето места в държавата.

- Парите, формално насочени към изпитаната им „платформа“ за крадене - държавните предприятия, се разпределят към приятелски фирми тип „Пламенка“.

Това не е просто некадърност. Това е съзнателен план за ограбване на България.

Помните ли как лъжеха от сутрин до вечер за измислената “дупка в бюджета”, оставена уж от нас? Още тогава са планирали реалната дупка, която отвориха сега – и им трябваше друг виновник. И тъй като оправданията им издишат, вкараха репресиите и цензурата – за да няма бунтове.

Протестите обаче ще стават все повече и по-масови. Могат да прераснат и в бунтове. Колкото и протести-димки да организират срещу себе си (да, Възраждане работят по поръчка на ББ-ДП), управляващите не могат да отклонят вниманието от истинското недоволство. То има съвсем реални причини, създадени през последната година.

Пътя на България го избраха българите – към богата, свободна, европейска държава. И дуетът ББ-ДП няма да успее да прегази всички, които искаме да продължим по този път", допълва още Денков.