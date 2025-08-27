IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бивш здравен министър: Лекарите не са богове, техни роднини също загиват

Стефан Константинов е категоричен, че младите медици основателно готвят протести

27.08.2025 | 20:45 ч. Обновена: 27.08.2025 | 22:51 ч. 8
Бивш здравен министър: Лекарите не са богове, техни роднини също загиват

Майчината смъртност в България драстично е намаляла, като през последните 10 години се задържа на едно ниво. 8,7 жени са починали на 100 000 живородени. Средно за ЕС е 5, каза бившият здравен министър д-р Стефан Константинов в студиото на "Денят ON AIR".

"За хората е неразбираемо как здрав човек умира, напълно разбирам роднините, но лекарите не са богове, техни роднини също загиват, медицината не е всесилна. Номер едно като причини е кръвоизливът, може да е скрит. Имали сме невероятни случаи - спукана слезка. Следващата голяма причина е инфекция, прееклампсия, тромемболия - при бременността съсирването на кръвна се повишава, понякога това може да изиграе лоша шега", коментира д-р Константинов във връзка с трагедията с починала родилка в Русе.

Той подчерта, че при всеки такъв случай се сипят обвинения и се търси грешка, а такава може и да няма. 

"Като общество за нас е важно да изведем поука от тези случаи, темата за справедливостта и наказанието е една. Може да няма лекарска грешка, всичко да е направено добре, но начините по които се прави, да се усъвършенстват", поясни бившият здравен министър.

По думите на д-р Константинов в ефира на Bulgaria ON AIR падането от 40-50 метра височина е било несъвместимо с живота, тъй като водата е твърда като бетон. 

"Винаги си задава въпросът "ако беше дошла линейката, какво ли щеше да стане". Получава се така, че ситуации, които са били проблемни се прикриват, а незаслужено има стрес за хората, които наистина са се опитали да помогнат", коментира медикът.

Той повдигна въпроса защо парамедиците у нас не могат да извършват реанимационни действия, както е в други страни. 

"Имало е случаи по различни програми безработни да се обучават в специалността парамедик. Велики лекари в линейките нямат място, те могат да осъществяват координация при тежки аварии например. Човекът в линейката трябва да може да интубира, да може да хване венозен източник, да осигури поддръжката на живота до транспортирането на пострадалия в болница", изтъкна д-р Константинов.

Бившият здравен министър е категоричен, че младите медици основателно готвят протести, след като обещанията, които са им дадени за туширане на напрежението, не са изпълнени.

родилка Bulgaria ON AIR Стефан Константинов
