От русенската болница: Не можем да дадем подробности за родилката

Напрежение в Русе заради смъртта на 21-годишната родилка. Габриела Георгиева е починала на четвъртия ден след раждането на второто си дете, докато е била в АГ-комплекса на Университетската болница "Канев".

Габриела е постъпила в болницата в сряда рано сутринта и е родила здраво момченце. Оплакала се е на персонала и близките си от болки в корема. Направени са ѝ изследвания, които не са показали проблем. Тя се е изкъпала и отново са започнали болки, обясниха от болницата. Малко по-късно е припаднала и въпреки 40-минутна реанимация, е починала.

Близките искат да знаят дали е допусната лекарска грешка.

"Питам ги какво ѝ има на жена ми, нали ѝ нямаше нищо, нали имаше просто болки в корема, кажете ми какво се случва. Като влязох при нея, тя беше жива още. Хванах ѝ ръчичката, погледна ме в очичките, казах ѝ – всичко ще се оправи, ти си в техните ръце", сподели съпругът на родилката Светлин Георгиев.

От болницата са сезирали сами прокуратурата и са категорични, че ако има нарушения, ще има и наказани.

"Не можем да ви дадем категоричен отговор защо и поради каква причина е настъпила смъртта. В този период от 52 часа на родилката са правени изследвания образни, лабораторни и АГ изследвания, които са в реда, така че е спазен лечебно-диагностичният план. Винаги има неясни причини, но ние предполагаме защо е починала, но подробности не можем да дадем, тъй като е сезирана прокуратурата", обясни д-р Лидия Стефанова, директор "Медицински дейности".