ПСС: Добри са условията за туризъм по планините

Сутрешните температури са между 12 и 14 градуса

29.08.2025 | 12:04 ч. Обновена: 29.08.2025 | 13:30 ч. 0
Добри са условията за туризъм по планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Сутрешните температури са между 12 и 14 градуса, като само в най-високите части духа слаб вятър.

Според прогонозата за времето в планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток, по най-високите части – от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 20°.

планини туризъм условия
