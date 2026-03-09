Служебното правителството активно участва в предизборната кампания

Политологът доц. Милен Любенов заяви в предаването "Денят ON AIR", че служебният кабинет вече 3 седмици се занимава с дълбоки кадрови смени.

"Очевидно е, че

правителството активно участва в предизборната кампания.

Спорно е да се оцени какъв ще бъде крайният ефект, това може да е бумеранг към формациите, които се свързват с това служебно правителство. Наблюдава се съществен отлив на подкрепа към ПП-ДБ", коментира той.

Политологът Калоян Методиев се съгласи с позицията на доц. Любенов и добави, че "пренавиват пружината в определени моменти, нямат опитни кадри".

"ПП-ДБ по абсурден начин станаха говорители на това правителство и ще понесат негативите. Има перфектната буря това да се окаже бушон, който да изгърми и да повлече всички, които си мислят, че чрез него ще могат да спечелят нещо на изборите", коментира той за Bulgaria ON AIR.

Печеливша или губеща е стратегията на Радев

Доц. Любенов посочи, че социологическите проучвания показват една и съща електорална картина. 30-32% е сериозен резултат, това са 1 млн. избиратели, изтъкна той, визирайки формацията на Румен Радев.

По думите му цялата ситуация през последната година до голяма степен работи в интерес на Радев.

"Доколко тактиката да се скрие от кампанията е печеливша, аз мисля, че това е грешна стратегия. Неговата цел е да улови избиратели от различни сегменти. От кампанията и лицата му ще зависи дали ще има вълна. Участието му като водач на листа може би ще доведе до по-голяма мобилизация. Неучастието му може да доведе до ерозия в тази сериозна като подкрепа формация", анализира доц. Любенов.

Според него не би било възможно Радев да се коалира с ГЕРБ: "На следващия ден половината от избирателите му ще оттеглят своята подкрепа".

"По-скоро няма да чуем отговори, очевидно това е целенасочена тактика, която цели да избегне потенциални грешки. Балонът ще се спука след изборите, защото трябва да се поеме отговорност след управлението", каза още доц. Любенов.

Методиев е на мнение, че Радев е направил серия от грешки.

"Първата му среща с избирателите беше при кмет на ГЕРБ, посрещнат от депутатите и целия актив на ГЕРБ, а в първото си интервю изключи коалиция с ГЕРБ. Имаме ясен сигнал, че се върви към коалиция между него и ГЕРБ", подчерта той.

Политологът конкретизира и няколко маркетингови грешки: "не говори с българските медии, не каза една дума за самолетите в София, не коментира войната в Иран, не коментира цените, не каза за КСНС".

"Ти си един голям отсъстващ от политическия процес. Не е партиен лидер, сложи там двама свои колеги. Този балон ще започне да спихва, когато все повече хора започнат да виждат, че съдържанието е по-различно от опаковката. Трябва да излезе и да каже какво ще прави и няма да прави в българската политика. Да не държи всички в шах с този виртуален рейтинг", настоя Методиев.

Той е на мнение, че въпросът е как контекстът от последната седмица ще повлияе - първите протести за високите сметки на тока вече са насрочени.

"Водата е рязко нагоре,

петролът ще повлече всички цени в България нагоре,

газта е 70% нагоре от началото на годината. Става ключово да имаме родно производство на храни. Ако човек като Радев се крие и не дава изявления, той ще загуби", добави Методиев.