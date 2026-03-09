Кои „оръжия за дистанциране“ използва Америка в операция „Епична ярост“?

Когато операция „Епична ярост“ започна на 28 февруари, Интегрираната система за противовъздушна отбрана (ИСПО) на Иран беше непокътната и непосилна, принуждавайки Съединените щати да отворят достъп до иранското въздушно пространство отдалеч.

За да проникнат в иранската ИСПО – която се състоеше от радарни мрежи, батареи от ракети земя-въздух и засилени командни центрове – без да рискуват голям брой собствени самолети, Съединените щати и Израел разчитаха до голяма степен на оръжия за дистанционна отбрана с голям обсег. Тези оръжия позволяват на силите да поразяват цели от стотици мили разстояние, държайки корабите и самолетите извън обсега на вражеската отбрана.

Съвременните въздушни кампании рядко започват със самолети, летящи директно над защитена територия. Вместо това, силите разчитат на боеприпаси за дистанционна борба, които могат да изминават дълги разстояния независимо. Тези оръжия изпълняват няколко важни задачи: унищожаване на радарни системи; поразяване на батареи за противовъздушна отбрана; деактивиране на командно-контролни възли; поразяване на ракетни площадки и летища.

След като противовъздушната отбрана е достатъчно разрушена, самолетите могат да навлязат във вражеското въздушно пространство и да нанасят по-точни удари на по-къси разстояния с много по-малък риск, пише Харисън Кас, старши автор по въпросите на отбраната и националната сигурност в The National Interest.

Оръжията за дистанционна борба са често срещана характеристика на съвременната война и Иран не е непознат за тях.

По време на ирано-иракската война от 1980 до 1988 г. Иран и Ирак не успяха да постигнат устойчиво въздушно превъзходство над територията на другия. Поради тази причина те до голяма степен са атакували вражески градове с ракетни атаки, а не със самолети. По време на „Войната на градовете“ двете държави са изстреляли стотици балистични ракети – по-специално ракетата SS-1 „Скъд“ – по големи градове от другата страна на границата, убивайки десетки хиляди цивилни от двете страни.

Иран е пренесъл тази форма на война и до днес. След терористичната атака срещу Израел на 7 октомври, Израел и Иран многократно са се сблъсквали в открита война – първо по време на серия от изстрелвания на ракети през 2024 г., след това по време на 12-дневната война през юни 2025 г. и най-скоро по време на операция „Епична ярост“. Тъй като остарелите му военновъздушни сили не са в състояние да се противопоставят на сложната противовъздушна отбрана на Израел, Иран прибягна до удари по Израел с дистанционни оръжия – в този случай ракети, които могат да бъдат изстреляни от безопасно разстояние, да изминат стотици мили над арабските държави, разделящи двете страни, и да причинят разрушения в израелските градове. Иран се е опитал да надвие израелската противовъздушна отбрана с тези ракети, засега без успех. Но за разлика от Съединените щати, Иран няма ясен последващ ход; То просто причинява произволни разрушения в Израел, а не се опитва да деградира мрежата му за противовъздушна отбрана в подготовка за конвенционални въздушни удари със своите военновъздушни сили.

Съединените щати и Израел използваха редица платформи за дистанционна отбрана срещу Иран в началните залпове на операция „Епична ярост“ – много от тях ракети.

Едно от най-широко използваните оръжия миналата седмица беше крилата ракета „Томахоук“. „Томахоук“ е в инвентара на Америка от десетилетия и е ценена заради своята надеждност и гъвкавост. Обикновено изстрелвани от разрушители и подводници на ВМС на САЩ, „Томахоук“ могат да изминат стотици мили на ниска височина, използвайки навигация, следваща терена, за да избегнат радарно откриване. По време на операция „Епична ярост“ „Томахоук“ бяха използвани за удари по ирански военноморски съоръжения, командни центрове и радарни и ракетни позиции.

Съвместната противоракетна отбрана AGM-158 (JASSM) е била разположена от американски бомбардировачи, като B-1B Lancer, по време на операция „Епична ярост“. Проектирана специално за проникване в силно защитени цели, JASSM има стелт дизайн, голям обсег и прецизно насочване. Тези ракети позволяват на бомбардировачите да поразяват критични цели, като същевременно остават извън гъстите зони на противовъздушна отбрана.

Съединените щати също така представиха Precision Strike Missile (PrSM), която направи своя боен дебют по време на Epic Fury. Изстреляна от пускови установки M142 HIMARS, ракетата е предназначена да замени по-старата система ATACMS, която беше ограничена от ограниченията по Договора за ядрените сили със среден обсег (INF). Съединените щати вече не са обвързани от Договора за INF и PrSM предлага значително по-голям обсег от предшественика си, което ѝ дава по-големи възможности за дистанционна атака. PrSM се използваше за насочване към ракетни пускови установки, батареи за противовъздушна отбрана и командни възли. Тъй като PrSM се движи с изключително високи скорости, е трудно за иранската противовъздушна отбрана да я прехваща.

Не всички оръжия за дистанционна атака са ракети.

Съединените щати изглежда не са използвали планиращи бомби срещу Иран досега, но са ги използвали срещу други цели в Близкия изток през последните години; AGM-154 е била използвана срещу хусите по време на операция „Rough Rider“ в началото на 2025 г.

Америка също се обърна към евтини дронове като евтино и ефективно оръжие за противодействие – иронично отразявайки Иран, който направи дроновете основен елемент на военните си действия в чужбина. Забележително е, че САЩ дебютираха с евтиния дрон LUCAS (Unmanned Combat Attack System) миналата седмица. По време на операция „Епична ярост“, LUCAS беше използван за насищане на системите за противовъздушна отбрана, като същевременно се насочваше към ракетни установки и военноморски кораби. Ниската цена на LUCAS позволява едновременното разполагане на голям брой системи.

След като иранската противовъздушна отбрана беше потисната, характерът на кампанията се промени от дистанционна атака към по-конвенционални бомбардировки. С установено въздушно превъзходство, самолетите можеха безопасно да навлязат в иранското въздушно пространство - в този момент САЩ започнаха да използват прецизни бомби, управляеми бомби и GPS и лазерно насочващи се боеприпаси. Тези оръжия са по-евтини и по-ефективни от ракетите с голям обсег, като „Томахоук“, чието производство на всяка единица отнема 24 месеца. Но за да се стигне до точката, в която тези конвенционални системи могат да се използват, се изискваше успешна фаза на дистанционни оръжия, което по същество проправи пътя, превръщайки иранското въздушно пространство от забранено в разрешително и позволявайки на американски и израелски самолети да влизат с намален риск.