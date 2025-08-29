IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Шефката на НАП във Велико Търново потроши кола заради паркиране

Полицията е сезирала главния прокурор

29.08.2025 | 12:28 ч. Обновена: 29.08.2025 | 13:31 ч. 29
Снимка: архив, БГНЕС

Полицията във Велико Търново сезира главния прокурор за вандалски прояви, извършени от директорката на Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите в старопрестолния град.

Директорката на приходната агенция във Велико Търново Хрисимира Витанова е потрошила предното панорамно стъкло и задния стоп на автомобил на дистрибуторска фирма. Служебната кола е била паркирана пред гаража на Витанова от служител на еленска фирма, който е зареждал близък магазин.

Потърпевшият е подал сигнал в полицията, която се е отзовала.

От ОДМВР потвърдиха за инцидента, който е от вчера, и посочиха, че е образувано досъдебно производство.

Разследването е за повреждане, а не за хулиганство. Инцидентът няма нищо общо със служебната работа на директорката на Териториалната дирекция на НАП, съобщиха за БНР от Районната прокуратура. Въпреки че става въпрос за нарушение на висш държавен служител, прокуратурата няма задължение да уведомява за това главния прокурор, това е направено от полицията, посочиха от държавното обвинение.

Хрисимира Витанова не е задържана и не беше открита за коментар.

 

Това се случи Dnes

Тагове:

Хрисимира Витанова НАП Велико Търново паркирана кола
