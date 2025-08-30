Авария в завода "Кроношпан" снощи, няма замърсяване на въздуха

Авария в три изпарителни инсталации за сушене на дървесина на площадката на предприятието „Кроношпан“ е възникнала снощи, съобщиха от община Велико Търново. Няма възникнал пожар – пожароизвестителните автоматични системи и съоръжения са сработили и ситуацията е овладяна.

„Повреда в три от десетте циклона, в които се извършва изсушаване на материала. Сработила е противопожарната система, известителната система. Всичко е потушено. От пожарната са на място. Нито има огън, нито има пожар, нито има замърсители във въздуха. Гражданите могат да бъдат спокойни“, заяви заместник-кметът на Велико Търново проф. Георги Камарашев след възникването на инцидента.

Противопожарни екипи дежуриха в завода за преработка на дървесина през цялата нощ.

Жители на Велико Търново от различни квартали написаха в социалните мрежи, че усещат силна миризма. Няма опасност за обгазяване на града, увери заместник-кметът.