Президентството загърби дебатите по еврото, не отвръща на повикванията на НС

Народното събрание дебатира по предложението за произвеждане на национален референдум с въпрос „Съгласни ли сте България да въведе европейската валута „евро“ през 2026 г.“, внесено от президента Румен Радев на 12 май 2025 г. От администрацията на държавния глава не изпратиха свой представител, който да обясни мотивите.

Председателят на парламента Рая Назарян обясни, че от 8:00 ч. сутринта президентската институция е уведомена, че това предложение ще се разглежда и някой трябва да представи мотивите. Ако няма кой да ги представи, ще преминем към разискванията, посочи тя. Тогава от „Морал, единство, чест“ поискаха втора почивка от половин час, Назарян даде 15 минути и заяви, че ще направи още един опит да се свърже с президентската институция. Първата почивка, отново за да дойде представител на президентството, беше половин час по искане на „Възраждане“.

След подновяване на заседанието Рая Назарян съобщи, че е направила още няколко опита да се свърже, но никой не отговоря. Отделно от месец май тези мотиви са публични и всички за запознати с тях, отбеляза тя. По думите ѝ никой друг не може да представи мотивите, освен вносителят.

Красимира Катинчарова от името на „Величие“ поиска трета почивка – 30 минути, получи 15 минути. И след това прекъсване в НС не дойде представител на „Дондуков“ 2.

На 23 май президентът Румен Радев сезира Конституционния съд за задължително тълкуване на Конституцията и обявяване за нищожен отказа на тогавашния председател на парламента Наталия Киселова да постави за разглеждане от Народното събрание предложението за произвеждане на национален референдум с въпрос „Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута „евро“ през 2026 г.?“. На 13 май Наталия Киселова издаде разпореждане, с което върна като недопустимо предложението на президента с искане за произвеждане на национален референдум. На 10 юни КС допусна за разглеждане част от искането на президента Румен Радев във връзка с решението на Наталия Киселова.

Референдум трябва да има, задължително е, заяви председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов. Парламентарната група са вносители на точката.