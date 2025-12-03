Каракачанов: Борисов е доволен, нов бюджет отлага краха на парламента

Борисов е доволен от протеста - казва, че му е свършил златна работа - бюджетът е оттеглен, процедурата започва отначало. Какво ни казва всъщност? Че е нямал влиянието да предотврати този ограбващ бюджет и е чакал хората да излязат, за да му свършат работата?
Тези въпроси задава в своя позиция, публикувана във „Фейсбук“, лидерът на ВМРО и вицепремиер и военен министър в периода 2017-2021 г. Красимир Каракачанов.
Наистина ли лидерът на партията-мандатоносител не може да повлияе на собственото си правителство какъв бюджет да предложи? Някой вярва ли на това? Ако е така, то значи Борисов публично признава, че е безгласна буква в това управление, констатира Каракачанов и продължава:
„Хвали се, че ГЕРБ днес става на 19 години, т.е. 19 години той управлява България. Но явно тези 19 г. на власт водят до самозабравяне и отдалечаване от реалните проблеми на хората. От самото начало всички казваха, че бюджетът не става, защо не се вслушаха?“
Помните ли, че в първия си мандат Борисов все се оправдаваше с предишните, все те му бяха виновни. Отдавна обаче няма кого да обвинява. А резултатите са видими - България е в разруха, благодарение на ГЕРБ. Като изключим мандата, в който ние – патриотите, влязохме в коалиция, за да ги възпираме да правят глупости. Например - не позволихме да се приеме Истанбулската конвенция, наложихме модела за семейното подоходно облагане, увеличихме доходите в образованието, сигурността, пенсиите почти двойно, безплатните детски градини. И всички тези полезни за българите неща се случиха не заради големия коалиционен партньор ГЕРБ – те няма с какво да се похвалят, а след неимоверен натиск и настояване от наша страна, напомня лидерът на ВМРО.
България е най-бедната в ЕС, с най-слаба икономика, с най-малко чуждестранни инвестиции, с най-висока смъртност и най-ниска раждаемост. И добавяме милиони избягали да си търсят късмета извън страната. Това е равносметката на тази партия. И логично е да отива вече в историята. Процесът е започнал и е необратим. Както се казва - сметката за плащане идва.
51-ият парламент няма вече какво да предложи на хората, изчерпан е. Нов бюджет няма да ги спаси. Това е просто отлагане на развръзката. Хванали са се като удавници за сламка за новия бюджет, за да останат още малко на власт, завършва Красимир Каракачанов.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.