Каракачанов: Борисов е доволен, нов бюджет отлага краха на парламента

Борисов е доволен от протеста - казва, че му е свършил златна работа - бюджетът е оттеглен, процедурата започва отначало. Какво ни казва всъщност? Че е нямал влиянието да предотврати този ограбващ бюджет и е чакал хората да излязат, за да му свършат работата?

Тези въпроси задава в своя позиция, публикувана във „Фейсбук“, лидерът на ВМРО и вицепремиер и военен министър в периода 2017-2021 г. Красимир Каракачанов.

Наистина ли лидерът на партията-мандатоносител не може да повлияе на собственото си правителство какъв бюджет да предложи? Някой вярва ли на това? Ако е така, то значи Борисов публично признава, че е безгласна буква в това управление, констатира Каракачанов и продължава:

„Хвали се, че ГЕРБ днес става на 19 години, т.е. 19 години той управлява България. Но явно тези 19 г. на власт водят до самозабравяне и отдалечаване от реалните проблеми на хората. От самото начало всички казваха, че бюджетът не става, защо не се вслушаха?“

Помните ли, че в първия си мандат Борисов все се оправдаваше с предишните, все те му бяха виновни. Отдавна обаче няма кого да обвинява. А резултатите са видими - България е в разруха, благодарение на ГЕРБ. Като изключим мандата, в който ние – патриотите, влязохме в коалиция, за да ги възпираме да правят глупости. Например - не позволихме да се приеме Истанбулската конвенция, наложихме модела за семейното подоходно облагане, увеличихме доходите в образованието, сигурността, пенсиите почти двойно, безплатните детски градини. И всички тези полезни за българите неща се случиха не заради големия коалиционен партньор ГЕРБ – те няма с какво да се похвалят, а след неимоверен натиск и настояване от наша страна, напомня лидерът на ВМРО.

България е най-бедната в ЕС, с най-слаба икономика, с най-малко чуждестранни инвестиции, с най-висока смъртност и най-ниска раждаемост. И добавяме милиони избягали да си търсят късмета извън страната. Това е равносметката на тази партия. И логично е да отива вече в историята. Процесът е започнал и е необратим. Както се казва - сметката за плащане идва.

51-ият парламент няма вече какво да предложи на хората, изчерпан е. Нов бюджет няма да ги спаси. Това е просто отлагане на развръзката. Хванали са се като удавници за сламка за новия бюджет, за да останат още малко на власт, завършва Красимир Каракачанов.