Над 20 сигнала за щети след бурята в Кюстендил

Над 20 сигнала за паднали дървета, пожари и щети след бурята са подадени в Кюстендил, предаде кореспондентът на БГНЕС в региона.

Силният вятър е изкоренил дървета, едно от които е паднало върху къща в центъра на Кюстендил. Паднали дървета има около сградата на Общината, на улица "Раковска“, при спортен комплекс "Осогово“, улица "Александър Стамболийски“.

Няколко дървета са паднали върху автомобили, като към момента не се съобщава за пострадали хора, пише БГНЕС.