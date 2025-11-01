Жената, която беше убита през нощта, е гръмната с 4 куршума в главата

Нови брутални разкрития се разкриват за убийството тази нощ в София. Мъж на около 50 години извърши убийство в денонощен магазин, намиращ се на централната софийска улица "Цар Симеон".
Жертва е собственичката на магазина. Тя е била на 45 години, съобщава bTV.
Жертвата има огнестрелна рана на главата. Била е застреляна и по първоначални данни е убита с 4 куршума.
"Сигналът е получен в 22:59 часа. Линейката е там за 8 мин, но само констатира смъртта на жената", информират от Спешна помощ.
Образувано е досъдебно производство.
Извършителят на жестокото убийство се издирва от СДВР. Той избягал от местопрестъплението със скъп автомобил.
По непотвърдени до момента данни убиецът имал връзка с жертвата.