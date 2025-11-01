IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Жената, която беше убита през нощта, е гръмната с 4 куршума в главата

Убиецът е застрелял и избягал от местопрестъплението със скъп автомобил

01.11.2025 | 11:09 ч.
Нови брутални разкрития се разкриват за убийството тази нощ в София. Мъж на около 50 години извърши убийство в денонощен магазин, намиращ се на централната софийска улица "Цар Симеон".

Жертва е собственичката на магазина. Тя е била на 45 години, съобщава bTV.

Жертвата има огнестрелна рана на главата. Била е застреляна и по първоначални данни е убита с 4 куршума.

"Сигналът е получен в 22:59 часа. Линейката е там за 8 мин, но само констатира смъртта на жената", информират от Спешна помощ.

Образувано е досъдебно производство.

Извършителят на жестокото убийство се издирва от СДВР. Той избягал от местопрестъплението със скъп автомобил.

По непотвърдени до момента данни убиецът имал връзка с жертвата.

