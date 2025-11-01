Радев: Управляващите признаха без свян, че са манипулирали статистиката

“Не искам да коментирам бюджета преди да сме виделя реалните цифри, но някои неща говорят сами за себе си. Управляващите признаха без свян, че са манипулирали статистиката и с това оправдават някои неадекватни решения, които взимаха през годината”, коментира президентът Румен Радев проектобюджета за следващата година.

По думите на държавния глава задлъжняването е факт и ще го плащат всички българи.

"Прави впечатление, че посрещнаха с фанфари конвергентният доклад с мълчание и свити платна посрещаме срока за внасяне на бюджета. Това издава, че задачата да се прикрие някакси голямата дупка в бюджета и да се сведе явно с много гимнастика до 3% явно е изключително сложно, защото всички знаят, че дефицита е доста над тези 3%", добави Радев.

По отношение на спрения износ на горива и по казуса с "Лукойл" президентът каза, че това е необходима превантивна мярка, която обаче е закъсняла.

"Най-важната задача на правителството е да не допусне липса на горива и ценови шок, защото това ще подейства изключително негативно на икономиката, на бита на хората и може да доведе до трудно предсказуеми последствия”, каза още Радев.

На въпрос ще направи ли своя партия, държавният глава отговори така:

“Само партията, която лично аз обявя, може да бъде моя партия. "Движение Трети март", "Движението за президентска република" и всякакви други производни нямат нищо общо с мен и с президентската институция”, категоричен е президентът.

“Хората, които се представят за организатори на моя партия и които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията”, добави Радев.