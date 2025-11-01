Наталия Киселова: Няма нужда от поляризиране в пленарна зала

Доц. Наталия Киселова, която до скоро беше председател на Народното събрание, заяви пред БНТ, че се е придържала към правилника.

“Прецених, че няма нужда от поляризиране в пленарна зала, след като беше постигнато споразумението в Съвета за съвместно управление, беше редно да се постъпи по този най-коректен начин. Работих в духа на парламентаризма, това беше моята цел”, добави доц. Киселова, която след като депозира оставката си като председател на НС вече е редови народен представител.

“Много е важно НС да продължи да функционира в условията на плурализъм”, добави Киселова.

“Разговорите, които имахме в ПГ на “БСП - Обединена левица” бяха да се поставят няколко въпроса, на които държим - швейцарското правило, майчинските втората година и т.н. Така че въпросът не е само стани да седна”, каза още Киселова.

По повод на казаното от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че ходи на всички празници, Киселова заяви, че на единственият празник, на който е ходила, е бил Празникът на розата в родния ѝ град Казанлък.

Киселова споделя, че не е била изненадана от поведението на Борисов, но левите хора били гневни, че определени проблеми не се решават, а се отлагат във времето. Един от тях бил обновяването на състава на ВСС и на Инспектората, защото "хората искат справедливост”, добавя още екс шефът на НС.

"Не знам какво означава предадена, защото във всеки момент подкрепата, даже сега получавам повече обаждания, означава, че оценката е висока. "Моето присъствие в парламента е да помогна на парламентарната група да се държи достойно и да покажем, че не сме младши партньори", каза още Киселова.

Според нея, ако БСП е в безпомощно състояние, дали щели да са толкова силни камъните, които се хвърлят. "Само по плодно дърво се хвърлят камъни", обяви още тя.

Киселова споделя, че е била доста притеснена от темата, която поставяла една от парламентарните групи, за полупрезидентска република. Това означавало Велико народно събрание и преучредяване на държавата. “Това е опасно”, каза още Киселова. Според нея тази тема не бивало да се повдига. Целта в политиката била подобряване на живота на гражданите, а не да те показват в социалните мрежи.

“Дали мандатът на Народното събрание ще бъде изпълнен зависи най-вече от ГЕРБ-СДС”, каза още депутатът от БСП-ОЛ.