Новини

Тежка катастрофа със загинал затвори пътя между Бели извор и Враца

Лек автомобил се е блъснал в тир

31.08.2025 | 10:45 ч. Обновена: 31.08.2025 | 12:37 ч. 11
Снимка: БГНЕС

Турски гражданин, водач на автомобил "Мерцедес", е загинал при катастрофа тази сутрин, станала на международен път Е79 в участъка преди входа на Враца, казаха за БТА от Областната дирекция на МВР.

Първоначалните данни са, че лекият автомобил се е блъснал в тир, а причината тепърва се изяснява. 

Двама души са приети в Многопрофилната болница за активно лечение "Христо Ботев" във Враца с тежки травми, добавиха от полицията. Екипите работят, на мястото на катастрофата. 

Временно е ограничено движението в двете посоки по път I-1 Видин – Враца в района на Враца, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".  Трафикът се пренасочва по обходен маршрут през Крапчене – Стубел – Липен – Криводол – Лиляче – Враца. Движението се регулира от екипи на Пътна полиция. 

