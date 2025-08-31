Туристите обърна гръб на Санторини и Миконос, насочиха се към Парос

Тазгодишният туристически сезон на Цикладите крие неприятни изненади за двата най-известни острова на гръцкия туризъм - Санторини и Миконос, докато Парос бележи по-балансирана картина, като печели позиции на отделни пазари.
Санторини започна годината със сериозен недостатък. Сеизмичната активност през февруари "замрази" резервациите точно когато сезонът сякаш започваше динамично. Първоначалният спад в броя на пристигащите достигна 35-40%, като след това пазарът се възстанови, но остана в отрицателна територия (-20% до -25%). Този спад повлече надолу и остров Иос, който регистрира спад в броя на пристигащите с 10-15%.
Данните на INSETE потвърждават картината - между януари и юли международните пристигания в Санторини са намалели с -14,5% (348 хиляди пътници), докато вътрешните пристигания са спаднали още повече (-21,9%). Fraport е регистрирал спад от -8,7% в пътникопотока през юли (311 хиляди пътници в сравнение с 341 хиляди през 2024 г.), докато през седемте месеца намалението е достигнало -15%.
Но освен земетресението, други фактори засилват негативния климат. Високите цени, опитът от свръхтуризъм през последните години, прекомерното строителство и сериозните инфраструктурни проблеми създават негативен имидж.
Хотелите бяха принудени да намалят цените, но това не беше достатъчно. Най-големият проблем е с бюджетните места за настаняване и индивидуалните вили, които не могат да се конкурират с хотелите по отношение на услугите.
Спадът в Санторини има и географско измерение. Основните пазари – САЩ, Канада, Китай, показват спад, докато Франция регистрира намаление от -20%. Средната продължителност на престоя е намалена от 3 на 2,7 нощувки, което показва по-бързо туристическо преживяване и по-ниски разходи на посетител. През второто тримесечие на годината оборотът от настаняване е намалял с -22,1%, а този от кетъринг с -21%, което е от значение за ядрото на местната икономика.
Миконос: Намалено търсене и промяна в туристическия микс
Миконос преживява свой собствен "преход". Въпреки че първоначалният спад беше от -15% до -20%, той се ограничи до -5% до -10% към лятото. Картината обаче остава смесена. Наблюдават се двуцифрени спадове от ключови европейски пазари, като Германия, Франция, Обединеното кралство, докато туристите от САЩ и Израел се увеличиха.
Въпреки това, местният пазар говори за "промяна в туристическия микс". Посетителите сега са с по-ниски доходи, което също намалява средните разходи.
Ситуацията може да се влоши поради таксата за круиз от 20 евро, която е в сила в момента в Санторини и Миконос, което повдига въпроси относно ежедневното потребление на пътниците.
Парос: Стабилност с перспективи за растеж
От друга страна Парос представя положителна картина. Пристигащите са се увеличили, докато приходите остават на нивата от миналата година. Данните на INSETE показват увеличение от +6,3% на местните пристигащи, докато международните пазари поддържат стабилно присъствие.
Голямата промяна идва от пазарите в САЩ и Австралия, които откриват Парос, като по-спокойна и изгодна алтернатива на Санторини и Миконос. Инвестициите в настаняване и кетъринг подобриха туристическия продукт на острова, с особен бум в луксозните хотели.
Парос се възползва от намаляването на пътуванията от остров на остров, тъй като пътуващите, които избягват Санторини поради несигурност или високи цени, избират да останат по-дълго на острова.
Наксос: Победителят на сезона
В същия дух Наксос се очертава като голям победител. Там се отчита увеличение на пристигащите и оборота от 5-10%. Пристигащите от САЩ, Великобритания, Германия и Канада растат с двуцифрен темп. Дори Израел, който традиционно има ниско търсене, показва увеличение. Въпреки че средната продължителност на престоя е намаляла леко (от 4,8 на 4,6 нощувки), общият брой посетители се увеличава.
Наксос привлича тези, които търсят автентичност и по-добро съотношение цена-качество, без да разполагат с луксозната инфраструктура на "флагманите".
Основните причини за отлива на туристи от Санторини и Миконос
От една страна е намаляване на средната продължителност на престоя и разходите на посетителите, което води до по-ниски приходи въпреки високия брой пристигащи. От друга страна има намаляване на пътуванията между островите от чуждестранни туристи. Санторини функционираше като център за взаимовръзка с други острови.
Спадът в търсенето там се отразява и на потока към съседните дестинации.
В Санторини инфраструктурните проблеми изострят кризата. Липсата на модерно пристанище, яхтени съоръжения, персонал за обслужване и здравни структури подкопава качеството на туристическия продукт. В крайна сметка, 6-ата регионална конференция на Гръцката туристическа организация, проведена в Санторини, изпрати ясно послание - без инвестиции в логистика и проекти, целта за качествено и устойчиво развитие 12 месеца в годината е непостижима.
Утрешният ден изисква стратегическа диверсификация, по-добро съотношение цена-качество и значителни инвестиции в инфраструктура. Международната репутация на островите остава силна, но ако няма адаптация към новите изисквания на пътуващите, "перлите в короната" рискуват да загубят блясъка си.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.