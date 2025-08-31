IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Левски се изкачи еднолично на върха в efbet Лига, надви ЦСКА 1948

31.08.2025 | 22:12 ч. Обновена: 01.09.2025 | 01:38 ч. 2
Снимки: LAP

Снимки: LAP

Левски се изкачи еднолично на върха в класирането на българската футболна efbet Лига, след като Кристиан Димитров и Майкон вкараха голове през първото полувреме за победа с 2:1 срещу ЦСКА 1948 в мач от седмия кръг. "Сините" са с 16 точки и една повече от Локомотив (Пловдив), а Лудогорец (Разград) е с още две пасив и мач по-малко, пишат от Gol.bg

Левски приключи в четвъртък европейското си участие за този сезон със загуба с 1:4 срещу АЗ Алкмаар в Нидерландия. ЦСКА 1948 пък влезе в двубоя в отлично настроение, след като записа две поредни победи, последната от които срещу един от най-големите си врагове - ЦСКА. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ЦСКА 1948 Левски футбол efbet Лига
