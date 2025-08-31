Дива конспирация в интернет обяви Доналд Тръмп за мъртъв

Президентът Доналд Тръмп беше сниман в събота, докато тръгваше към голф игрището си във Вирджиния, опровергавайки неоснователни слухове, разпространени в социалните медии, че е починал през последните дни, след като не е бил виждан публично.

Тръмп, заедно с внучката си Кай Тръмп, беше видян да влиза в превозно средство на южната морава на Белия дом в събота сутринта, докато е бил на път към голф игрището си Trump National в Северна Вирджиния.

Запитванията за „Тръмп“, „Тръмп мъртъв ли е“ и „Тръмп мъртъв“ бяха сред най-популярните търсения в Google към обяд в събота, докато „Къде е Доналд Тръмп“ беше актуална тема в X.

Последната публична поява на Тръмп беше в сряда, когато той ръководеше телевизионно заседание на кабинета и беше видян да играе голф по-рано през седмицата. Той все пак остана активен онлайн, като публикува периодично в своята платформа Truth Social.

Защо потребителите на социалните медии казаха, че Тръмп е мъртъв?

Повечето потребители на социални медии посочиха, че Тръмп не е бил виждан публично от заседанието на кабинета му в сряда и графикът му е бил разчистен за уикенда - макар че това не е необичайно.

Освен това фактът, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви пред USA Today в четвъртък, че е готов да встъпи в длъжност като президент, ако се случи „ужасна трагедия“, също допринесе за разпалване на конспирацията. В същото интервю обаче Ванс подчерта, че вярва, че Тръмп е в „добра форма“ и в „невероятно добро здраве“.

Пица индексът на Пентагона, който без доказателства се използва за доказване на кризи в страната, също скочи страшно много, карайки онлайн потребителите допълнително да се убедят, че Тръмп е мъртъв.

През последните месеци се засилват опасенията около здравето на Тръмп, който стана най-възрастният президент по време на полагането на клетва през януари. По-рано този месец 79-годишният Тръмп беше забелязан със синини върху дясната си ръка в Овалния кабинет, дни след като другата му ръка беше снимана с по-малка синина.

През последната година Тръмп е бил виждан със синини по дясната си ръка няколко пъти, включително през февруари и ноември, въпреки че Белият дом разсея опасенията за здравето, като твърди, че синините са „от ръкостискане с хиляди хора“.

Шон Барбабела, лекарят на Тръмп, разясни синините през юли и каза, че те „съответстват на леко дразнене на меките тъкани от често ръкостискане“ и употреба на аспирин. Барбабела също така разкри, че Тръмп е диагностициран с хронична венозна недостатъчност, „разпространено“ заболяване, което в повечето случаи води до „намалено качество на живот и загуба на работоспособност“, ако не се лекува, според Националните здравни институти. Очевидно подутите глезени на Тръмп, които бяха снимани на финала на Световното клубно първенство по футбол през юли, са свързани със състоянието.