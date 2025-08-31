IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В Плевен отново излязоха на протест срещу безводието, затвориха Потбалканския път

АПИ предупреди, че това е административно нарушение

31.08.2025 | 17:50 ч. Обновена: 31.08.2025 | 22:08 ч. 50
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

В Плевен отново излизат на протест срещу безводието. Хората очакват ефективни действия за справяне с кризата и пълна прозрачност от институциите.

Новото при третия протест, е че преди събирането в 17:30 пред сградата на Общината има автошествие през целия град, което стигна до главен път Плевен -София, където беше затворено движението в двете посоки в отсечката между Ясен и Долни Дъбник.

Междувременно от АПИ излязоха с официално писмо до организаторите и институциите с предупреждение, че това е административно нарушение, за което се предвижда наказание глоба от 3000 до 8000 лева. Призивът е гражданите да спазват законите.

Самото писмо беше разпространено и от организаторите на протеста.

Плевен протест Потбалкански път безводие
