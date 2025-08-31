В Плевен отново излязоха на протест срещу безводието, затвориха Потбалканския път

В Плевен отново излизат на протест срещу безводието. Хората очакват ефективни действия за справяне с кризата и пълна прозрачност от институциите.
Новото при третия протест, е че преди събирането в 17:30 пред сградата на Общината има автошествие през целия град, което стигна до главен път Плевен -София, където беше затворено движението в двете посоки в отсечката между Ясен и Долни Дъбник.
Междувременно от АПИ излязоха с официално писмо до организаторите и институциите с предупреждение, че това е административно нарушение, за което се предвижда наказание глоба от 3000 до 8000 лева. Призивът е гражданите да спазват законите.
Самото писмо беше разпространено и от организаторите на протеста.