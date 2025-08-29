Румен Христов: Проблемът с водата не е само в Плевен, там е драстичен

"Проблемът с водата не е само в Плевен, там е драстичен. Като цяло водопроводната мрежа е на 60-70 години с едни много по-лоши като качество тръби тогава", заяви пред БНТ председателят на СДС Румен Христов.

Зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС заяви, че промяна е нужна навсякъде, а случаят в Плевен бил драматичен.

"Не можем да държим сегашният кмет виновен, защото той е от две години и нещо. Предишният кмет не е бил достатъчно инициативен. Според него гражданите имат право да недоволстват. Заяви, че вижда, че правителството е силно ангажирано с този проблем", каза Христов и добави, че са създадени работни групи, които да работят по същността на проблема.

"Лично премиерът подхвана темата и я след отблизо. Беше създадена междуведомствена работна група. Провеждат се тези сондажи, които се надяваме да приключат скоро”, обясни още депутатът и добави, че освен максимална бързина, трябва да се търси и качество.

"Когато не осигуряваш питейна вода съвсем основателно всички граждани недоволстват. Да се пуска два пъти по два часа е крайно недостатъчно. Гражданите имат право да протестират и този протест не е политически”, смята Христов и добавя, че “когато нещата не са се случили както трябва, натискът от страна на гражданите е нещо полезно”.

Световната банка казва, че ни трябват 40 милиарда за справяне с водната криза. Родни експерти казват, че са 30 милиарда. Сумата е огромна и това означава, че "ние не можем да направим всички ремонти за една, две, три години". Христов добави, че е нужно да се построи нов язовир.

"Парите за язовирите са оползотворени. Не са отишли в джобовете на политиците, както твърдят колегите от ПП-ДБ. Доста от язовирите имат нужда от укрепване на стените да запазим водата. Упреците са много от страна опозицията. Въпросът е сега да седнем и да решим”, добави председателят на СДС и подчерта, че парите постоянно недостигат.