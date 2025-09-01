Постъпващите водни количества в Плевен не са достатъчни за стабилизиране на кризата

Според последните данни водните количества, постъпващи от Водоснабдителна група (ВГ) “Черни Осъм“ и от регионалните водоизточници, продължават да са недостатъчни за стабилизиране на водоснабдяването в Плевен и част от областта. Това съобщиха от ВиК ЕООД в Плевен.

Те допълват, че водоподаването на Плевен, Долна Митрополия, Тръстеник, Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен ще бъде възстановено днес от 19:00 до 22:00 часа. С цел да се акумулира вода за следващия ден от 22:00 часа тази вечер до 06:00 часа сутринта водоснабдяването ще бъде преустановено.

Утре вода към потребителите от посочените населени места ще се подава от 06:00 до 09:00 часа.

Към другите седем селища, които се захранват с питейна вода основно от ВГ “Черни Осъм“ – Брестовец, Бохот, Къшин, Ласкар, Николаево, Ралево и Тодорово, водоснабдяването ще се възстанови от 20:00 до 23:00 часа днес. То да бъде спряно от 23:00 до 07:00 часа.

В утрешния ден водата в тези села ще бъде възстановена от 07:00 до 10:00 часа.

Водните количества, постъпили във водопроводната система на отделните селища, достигат до потребителите според техническите възможности на водопреносната мрежа и инфраструктура, подчертават от ВиК-Плевен.

В сградата на Община Плевен по-рано днес се състоя среща с директори на училища и ръководството на местната администрация във връзка с предстоящия старт на учебната година в условията на воден режим.