Средната заплата в София с 35% по-голяма от тази в страната

Средната работна заплата в страната през второто тримесечие е 2572 лв.

02.09.2025 | 13:38 ч. Обновена: 02.09.2025 | 14:41 ч. 23
Снимка: БГНЕС

Средната работна заплата в страната през второто тримесечие е 2572 лв., което е с 12% повече спрямо същия период на 2024 г. Това каза на брифинг в Министерския съвет след заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов. 

На заседанието беше обсъдено Постановление на Министерския съвет за определяне на размера на линията на бедност за страната за 2026 г. 

За периода април-юли тази година средната работна заплата е била най-висока в София – 3489 лв., посочи още той. Тази сума е с 35,7% повече в сравнение със средното възнаграждения за страната, добави министър Гуцанов.

Най-голям ръст на заплатите е отчетен в Благоевград – с 20,3%, в Търговище – с 18,3% и в Смолян – със 17,3%, добави министър Гуцанов и посочи, че това са доста оптимистични данни за българската икономика.

