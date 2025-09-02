IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Франция иска ареста на Башар Асад

Страната издаде заповед за задържането и на шестима други бивши висши държавни служители

02.09.2025 | 20:07 ч.
Френските съдебни власти издадоха заповеди за арест на сваления сирийски президент Башар Асад и шестима други бивши висши държавни служители във връзка с бомбардировката на контролиран от бунтовниците град през 2012 г., при която бяха убити двама журналисти, съобщи ливанската Национална новинарска агенция (ННА).

Петдесет и шестгодишната американка Мари Колвин, работила за британския вестник „Сънди таймс“, и 28-годишният френски фоторепортер Реми Ошлик загинаха на 22 февруари 2012 г. при експлозия в източния град Хомс, която е разследвана от френската прокуратура като потенциално престъпление срещу човечеството, пише БТА..

