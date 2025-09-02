Какво става? Служители хвърлят предмети от прозорците на Белия дом ВИДЕО

Клип, който изглежда показва как предмет се хвърля от прозорец на Белия дом, повдигна въпроси, след като се появи онлайн. Непровереното видео показва някой, който се приближава до прозорец на последния етаж на Белия дом и сякаш изпуска предмет от него.

Изглежда, че видеото е публикувано за първи път от акаунт в Instagram, наречен Washingtonian Problems (@washingtonianprobs), който твърди, че е публикувано анонимно от един от членовете му.

„Правите ли си основно почистване в неделя?“, гласеше надписът на акаунта под видеото.

Оттогава то е споделено от няколко акаунта в X, включително Republicans Against Trump (@RpsAgainstTrump), които казват:

„Какво, по дяволите, става?“

Patriot Takes (@patriottakes), акаунт за „специализирани изследвания, мониторинг и разкриване на десен екстремизъм и други заплахи за демокрацията“, също сподели клипа с надпис: „Какво става тук?“

Newsweek се свърза с Белия дом по имейл извън нормалното работно време за коментар.

What is going on here? pic.twitter.com/Sy0lRUEXPq — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) September 1, 2025