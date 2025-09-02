Явор Куюмджиев за АЕЦ "Козлодуй": Взимат им още неизкараните пари

Енергийното министерство получава 1,5 млрд. лв. за Българския енергиен холдинг.

"Тези пари отиват за ПАВЕЦ "Чаира", една значителна част отиват за АЕЦ "Козлодуй". Държавата мародерства АЕЦ-а по не хубав начин - принуждава ги да продават част от ел. енергията си на несъществуващия вече регулиран пазар, след което, ако цената надвишава 120 лв. за мегаватчас, взима 90% от разликата. Днес цената е 200 лв., АЕЦ продава за 120 + 10% от 80, останалите пари пак им ги прибират. По закон имат право да взимат 80% от печалбите на енергийните държавни дружества под формата на дивиденти, 100% им взимат, при това за поредна година, като ги карат да плащат тези дивиденти авансово", коментира енергийният експерт Явор Куюмджиев в студиото на "Денят ON AIR".

Гостът определи АЕЦ "Козлодуй" като оглозгана. По думите му атомната електроцентрала на практика няма как да излезе на плюс.

"Взимат им още неизкараните пари. С тази политика носят рискове, защото това е атомна централа и има нужда от ремонти, модернизации, закупуване на гориво. Затова част от парите за БЕХ ще отидат за АЕЦ "Козлодуй", защото имат нужда от пари", подчерта Куюмджиев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според него и четирите направления, предвидени за инвестиране с тези милиард и половина са разумни, "въпросът е, че ги взеха преди това от енергетиката".

"Подготвени са критерии, според които да се подбере изпълнител, цената ще е решаваща. Японската фирма сигурно може да извърши ремонта, въпросът е да не стане като миналия път - изхарчиха много милиони за ремонт, пък я счупиха", припомни Куюмджиев.

