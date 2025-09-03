IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 52

Асен Василев възмутен: Какво прави вицепремиерът в Китай?

Депутатът от ПП-ДБ нарече Желязков "фигурант"

03.09.2025 | 12:36 ч. Обновена: 03.09.2025 | 13:04 ч. 21
БГНЕС

БГНЕС

“Още след 8 юли, когато България беше приета окончателно в еврозоната, заявихме, че ще искаме вот на недоверие на правителството”, каза Асен Василев, лидер на “Продължаваме промяната”.

Депутатът от ПП-ДБ добави, че темата на предстоящия вот вече е ясна и е съгласувана с МЕЧ и АПС. Темата на предстоящия вот е завладяването на държавата от Борисов и Пеевски и лошите последствия за България.

“Премиерът е фигурнат”, добави още Василев.

Свързани статии

“Виждаме, че идва масово обедняване, вдигане на цените и замразяване на доходите - нещо, за което започнахме да говорим още в момента, в който се прие този бюджет“, каза бившият финансов министър.

Свързани статии

Василев отбеляза, че това вече се случва заради изключително недалновидната политика на правителството, което е изключително вредно за България. 

Василев изрази възмущението си по повод посещението на вицепремиера Атанас Зафиров в Китай. "Като е такъв велик евроатлантик (лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов) и като казва, че ние сме се качили на руското влакче, какво дири вицепремиерът на неговото евроатлантическо правителство в Китай без знанието на премиера", попита в кулоарите на парламента Василев.

Бившият министър подчерта, че страната ни трябва да развива отношения с Китай, но това трябва да е ясно обявена държавна политика.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Асен Василев ПП-ДБ правителство вот на недоверие евроатлантици Борисов Пеевски
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem