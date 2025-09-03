В кадър: Протест пред НС, искат с Русия, "с левъ" и оставка на кабинета

Снимка: БГНЕС 1 / 12 / 12

Протест в първия работен ден на депутатите тече пред парламента. Събралите се дори се опитаха да влязат в Народното събрание и се сблъскаха с полицията.

Присъстващите искат оставка на кабинета "Желязков", разпускане на парламента, нови избори, свикване на Велико народно събрание и промяна на Конституцията.

Протестът в "Триъгълника на властта", под надслов" "Легитимното Народно събрание на българския народ против нелигитимно избран парламент", минава за граждански.

Протестиращите скандират "оставка", развяват български знамена, има транспаранти с надписи: "Пряка демокрация с референдуми, Левъ, С Русия"!

Протестиращ изнесе и тава с печено агне, а друг размахва главата на агнето.

Полицейското присъствие в района е засилено, движението на автомобили в района е спряно.