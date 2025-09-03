IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В кадър: Протест пред НС, искат с Русия, "с левъ" и оставка на кабинета

Спряно е движението пред парламента

03.09.2025 | 11:08 ч. Обновена: 03.09.2025 | 11:40 ч. 72

Снимка: БГНЕС

Протест в първия работен ден на депутатите тече пред парламента. Събралите се дори се опитаха да влязат в Народното събрание и се сблъскаха с полицията.

Присъстващите искат оставка на кабинета "Желязков", разпускане на парламента, нови избори, свикване на Велико народно събрание и промяна на Конституцията.

Протестът в "Триъгълника на властта", под надслов" "Легитимното Народно събрание на българския народ против нелигитимно избран парламент", минава за граждански.

Протестиращите скандират "оставка",  развяват български знамена, има транспаранти с надписи: "Пряка демокрация с референдуми, Левъ, С Русия"!

Протестиращ изнесе и тава с печено агне, а друг размахва главата на агнето.

Полицейското присъствие в района е засилено, движението на автомобили в района е спряно.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

