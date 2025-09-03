IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Вицепремиерът Зафиров се похвали, че присъства на военния парад в Пекин

Бил провел разговор с президента Си Дзинпин

03.09.2025 | 12:20 ч. Обновена: 03.09.2025 | 13:04 ч. 17
Снимка: БСП

Председателят на Националния съвет на Българската социалистическа партия и вицепремиер Атанас Зафиров и водената от него делегация присъстваха на военния парад в Пекин по повод 80-годишнината от края на Втората световна война. По време на честванията той проведе разговор с председателя на Китайската народна република и генерален секретар на Китайската комунистическа партия Си Дзинпин, похвалиха се от пресцентъра на БСП.

Честванията в Пекин преминаха под мотото „Да помним миналото, да почетем паметта на загиналите герои, да ценим мира и да изградим по-добро бъдеще“. Делегацията на БСП бе поканена на официалния прием, организиран от президента Си Дзинпин, а Атанас Зафиров имаше честта да бъде на официалната трибуна редом с държавни и правителствени ръководители от 26 страни.

