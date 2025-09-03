В кадър: Първо заседание на 51-то НС за есента

Димитър Кьосемарлиев 1 / 17 / 17



Почивката на народните представители, която продължи 33 дни вече свърши и всички се събраха за първо заседание от есенния сезон. Химните на Република България и Европейския съюз прозвучаха в залата минути преди да бъде открита сесията за днешния пленарен ден.

В началото на днешното първо заседание от новата сесия се регистрираха 210 депутати. По време на изпълнението на химна на Европейския съюз депутатите от "Възраждане" седнаха по местата си.

Предизвикателство за депутатите ще бъде приемане на бюджета за 2026 година, който трябва да бъде в евро, избор на нови членове за Антикорупционната комисия, както и попълването на вакантните места при регулаторите.

Депутатът Марио Рангелов се отказа от депутатския си имунитет, съобщи в началото на днешното пленарно заседание председателят Наталия Киселова. Това е станало още на 1 август, но от тогава парламентът не е заседавал. В рамките на 51-ия парламент Борислав Сарафов му поиска имунитета два пъти - първо в средата на декември, когато той поиска защитата на общо шестима депутати от различни групи. От този списък само Рангелов не си го даде. След това му го поиска отново в началото на април. Обвинението срещу него е за купуване на гласове. Наскоро Рангелов напусна групата на Алианса за права и свободи на Ахмед Доган в парламента и остана независим депутат.

Парламентарната група на ПП-ДБ поиска и изслушване на премиера Росен Желязков за инцидента със самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен. Предложението беше прието, а изслушването на премиера ще бъде утре като точка първа в дневния ред.

И през тази парламентарна сесия ГЕРБ-СДС ще продължи да отстоява разбирането, че българското общество се нуждае от предвидими, стабилни и работещи институции, каза депутатът от формацията Тома Биков, който прочете декларация от името на парламентарната група.

От името на ПП-ДБ Надежда Йорданова заяви, че коалицията ще внесе вот на недоверие срещу “завладените институции”. Предстоящият вот ще бъде институционален отговор срещу завладяната държава.

“ДПС – Ново начало“ ще продължи да фокусира своята политика върху проблемите на хората, каза депутатът от формацията Йордан Цонев. Той също прочете декларация от името на парламентарната група на ДПС-НН.

"Ние, българите от групата на "Възраждане", ще отделим още един месец, за да бъдем сред нашия народ, там, където ни е мястото. Ще се запознаем на място с реалните проблеми на хората, ще ги защитаваме с всички сили и средства пред местните дерибеи. Това каза лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

От своя страна “БСП-Обединена левица” изрази тази сесия да бъде белязана от работа, а не от блокажи.

“Нека да докажем, че парламентаризмът е силен, когато успява да върне доверието на гражданите и да скъси дистанцията между институциите и обществото. Нека всички да се водим от едно основно правило, че в политиката не партийната целесъобразност трябва да е водеща, а общественият интерес”, каза Драгомир Стойнев.