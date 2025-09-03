IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 56

Започва премахване на изсъхнали и опасни дървета в района на парк "Врана"

Целта е предотвратяване на инциденти в прилежащите инфраструктурни зони

03.09.2025 | 13:23 ч. Обновена: 03.09.2025 | 13:34 ч. 0
МХЗ

МХЗ

Започва премахване на изсъхнали и опасни дървета в района на парк "Врана". Министерството на земеделието и храните (МЗХ) съдейства на Областна администрация София-град за отстраняването им. Мярката е предприета след оценка на риска за безопасността на гражданите и посетителите на парка, както и за предотвратяване на инциденти в прилежащите инфраструктурни зони, съобщиха от Министерството.

Квалифицирани служители на Държавно горско стопанство - Триград, Югоизточно държавно предприятие (ЮЦДП), бяха ангажирани с повалянето и отстраняването на близо 10 опасни дървета, изсъхнали и надвиснали върху основната пътна артерия в района - бул. "Цариградско шосе", информират от ведомството и посочват, че тези дървета са представлявали сериозна опасност за преминаващите автомобили и пешеходци, както и за посетителите на парк "Врана".

Освен отстраняването на непосредствено опасните дървета, горските служители извършиха и цялостен оглед на зелените площи в района. Резултатът от оценката показа, че около 900 дървета трябва да бъдат премахнати или подложени на допълнителна оценка на риска. Мерките ще се предприемат в съответствие с екологичните стандарти и с грижа за устойчивостта на местната флора и фауна.

Предприетите действия са част от съвместната работа между МЗХ, Областна администрация София-град, МВР и горските структури в страната, които имат за цел да осигурят максимална безопасност за гражданите и да запазят природната хармония на района.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Врана дървета премахване
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem