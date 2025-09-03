Нагъл млад шофьор с балон с райски газ, полицията безсилна СНИМКИ

Пореден случай на нагъл млад шофьор зад волана на мощен автомобил в София. Освен, че е заснет да кара бързо, той диша и балон, навярно с райски газ, докато управлява превозното средство.

Видеа от "приключенията" на момчето, което е на видима възраст около 20 години, се появиха в групата "Забелязано в София".

На първото шофьор на друг автомобил заснема момчето, което шофира с балон в уста. След подаден сигнал на 112 той е спрян от полицията, като дори им показва флакона с райския газ. От коментар към серията видеа обаче става ясно, че все пак е тестван само за алкохол, а органите на реда са заявили, че "Няма какво да направят".

"След подаден сигнал на 112 от снимащия, "героят" е спрян и тестван от патрул САМО за алкохол - нямало какво, да направят и при показаното видео как дърпа и шофира си го пускат. Дори им показва флакона?!", гласи описанието на видеата.

Осъзнавайки, че го снимат, наглия шофьор дори настоява мъжът, подал сигнала, "да се разкара".

Всичко това се случва само няколко седмици, след като "надишания" с райски газ Виктор връхлетя със 199 км/ч в автобус, убивайки един човек.