Новини

Зодиите, които имат специална връзка със животните

Вижте кои са те

28.10.2025 | 23:00 ч. 1
Снимка: iStock/IvanJekic

Много хора обичат животните. Но някои просто имат по-специална връзка с тях. Те правят дарения, грижат се за домашния си любимец като за роднина, имат силна интуиция, що се касае до необходимостите на животинките. Ето кои са тези зодии, според "Times Of India".

Рак

Те са на първо място в списъка, що се отнася до безусловна любов към животните. Състрадателни са, съчувстват, много са грижовни - така че са като перфектни родители за домашния си любимец. Раците обичат комфорта на дома, харесва им да глезят любимите си същества и да се грижат за тях. Тези зодии са топли личности, създават уют и осигуряват стабилност. Правят специални ястия за животинчето, създават комфортен кът за него, пазят го.

Риби

Още едни водни зодии, които са много емоционални, чувствителни и със силна интуиция. Те усещат какво чувстват другите, дори и какво изпитват или искат да кажат животните. Рибите са нежни, мили, раздават се и не съдят другите. Животните усещат тези им добри страни и са привлечени от тях. Много Риби са доброволци в приюти за животни, участват в спасителни мисии или пък се грижат за пострадали животинки. Спокойни са, когато са сред животни и обичат да прекарват време с тях.

зодии зодиакални знаци астрология животни
