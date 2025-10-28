Синът на Килиан Мърфи поема по неговите стъпки

Синът на Килиън Мърфи уверено поема по стъпките на прочутия си баща.
17-годишният Аран Мърфи ще участва в новия сериал „Война“ („WAR“) — съвместна продукция на HBO и Sky, в която ще си партнира с Доминик Уест и Сиена Милър. Новината бе потвърдена от актьорската агенция на Аран в Instagram, където публикуваха снимка на тийнейджъра, който поразително прилича на звездата от „Опенхаймер“ („Oppenheimer“).
Макар това да е първият му телевизионен проект, Аран вече има опит в киното — той участва във филма „Лола“ („Lola“) от 2022 г. и предстои да се появи и в предстоящия филм на Тайка Уайтити „Клара и Слънцето“ („Klara and the Sun“), където си партнира с Джена Ортега и Ейми Адамс.
Килиън Мърфи и съпругата му, художничката Ивон МакГинес, имат и по-голям син — Малаки.
През март 2024 г. актьорът се появи на червения килим на наградите „Оскар“ със съпругата си и двамата им синове. Мърфи, който по-късно спечели златната статуетка за главна мъжка роля за „Опенхаймер“, пристигна под ръка с Ивон, а зад тях вървяха двамата тийнейджъри, облечени в черни смокинги като баща си.
Малко по-рано, през януари, по време на церемонията на "Palm Springs International Film Awards", Мърфи използва момента, за да благодари на най-близките си.
„Не ми се случва често да го правя, затова искам да благодаря на семейството си — на съпругата ми и на децата ни. Две трети от тях са тук, но един трябваше да остане у дома заради изпити. Благодаря ви, че търпите половинчатия мен — сянката ми, остатъците от мен, когато съм в процес на работа. Винаги сте до мен. Обичам ви“, каза актьорът, получавайки наградата "Desert Palm Achievement Award", цитиран от People.
В интервю за The Guardian още през 2016 г. ирландският актьор споделя, че заедно със съпругата си полагат усилия да осигурят на синовете си нормален, далеч от прожекторите живот.
„Изглеждат по-уравновесени, отколкото бях аз на тяхната възраст. По-уверени са. Щастлив съм за това. На мен ми трябваше дълго време, за да разбера, че е напълно нормално да бъдеш себе си, да бъдеш различен“, казва той.