Щракнаха черния леопард край Дупница ВИДЕО

Вижда се как голяма котка се разхожда сред високата трева в полето

03.09.2025 | 15:03 ч. Обновена: 03.09.2025 | 15:25 ч. 10
Заснеха черен леопард край дупнишкото село Крайници. На кадри се вижда как голяма котка се разхожда сред високата трева в полето край населеното място. 

Кметът на селото Десислав Начов потвърди пред Нова тв, че той - заедно с полиция, е направил обход на мястото, където е направен видеоклипът. В момента униформените разпитват човека, който е заснел кадрите. По думите на Начов тепърва предстои да се реши дали ще бъде сформиран кризисен щаб за издирване на животното. "Това зависи от преценката на полицията. Човекът, заснел клипа, определи животното, което е видял, като приличащо на голямо куче", заяви Десислав Начов.

Сигналът, че в землището на с. Крайници, община Дупница, е забелязана голяма черна котка е постъпил на телефон 112 в 11:45 часа, съобщиха от МВР. Екипите на полицията са обходили района, но не са открили следи от животното. В района на селото ще остане екип на полицията, който при необходимост ще реагира.

