IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 11

Депутати ще изслушат премиера за проблема с GPS сигнала при полета на Урсула

Изслушването беше включено в дневния ред по предложение на Атанас Атанасов

04.09.2025 | 07:10 ч. Обновена: 04.09.2025 | 07:43 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Парламентът ще изслуша министър-председателя Росен Желязков във връзка с информация за проблем с GPS сигнала при кацането на самолета на председателя на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив. Това е първа точка в програмата на Народното събрание за днешния пленарен ден.   

Изслушването беше включено в дневния ред по предложение на Атанас Атанасов ("Продължаваме промяната-Демократична България"), който по-рано през седмицата поиска незабавно отстраняване на изпълняващия функциите председател на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) Деньо Денев и спешно свикване на Съвета по сигурността към Министерския съвет във връзка с "хибридната руска атака срещу самолета, превозващ председателя на ЕК".

Свързани статии

На 31 август председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и премиерът Росен Желязков посетиха "Вазовски машиностроителни заводи" (ВМЗ) в Сопот. На следващия ден британският вестник "Файненшъл таймс" съобщи, че предполагаема руска намеса е довела до смущения на GPS навигацията на самолета на председателя на ЕК близо до Пловдив. По-късно от преслужбата на Министерския съвет потвърдиха, че по време на подхода за кацане на самолета на Урсула фон дер Лайен на летище Пловдив е изчезнал GPS сигналът. Кремъл отрече Русия да е замесена в заглушаването на GPS сигнала на самолета.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

самолет парламент GPS сигнал
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem