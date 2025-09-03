IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Йотова за сагата със самолета на Урсула: Сериозен удар върху имиджа ни

Реално новина от посещението ѝ не сме получили, добави вицепрезидентът

03.09.2025 | 11:16 ч. Обновена: 03.09.2025 | 11:40 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

Вицепрезидентът Илияна Йотова направи коментар на инцидента със самолета на Урсула фон дер Лайен. Председателя на ЕК беше на кратко посещение в България в неделя,

“За съжаление, посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен беше до голяма степен обезсмислено от случая с GPS системата на самолета, с който пътуваше”, каза Йотова пред журналисти и добави, че реално новина от посещението ѝ не сме получили.

“Всъщност нейното източно посещение тепърва ще бъде оценявано на европейско ниво, но що се отнася до ангажиментите, които ЕК е поела към България – аз такава новина не прочетох. Ситуацията с нейния самолет потопи всичко останало”, на мнение е Йотова.

“Влязохме във всички възможни европейски и световни медии. Считам, че беше нанесен много сериозен удар върху образа на България. Считам, че правителството не направи достатъчно в това отношение. Ако в действителност то е подало информация към ЕК, че има конкретна руска намеса срещу председателя на ЕК, за да бъде изчистен образа на страната трябва да има разследване и виновните да бъдат наказани, защото в противен случай се говори за пробив в националната сигурност на страна-член на ЕС", коментира Йотова.

Позовавайки се на вчерашното изказване на премиера Желязков по казуса, това означава, че той трябва да направи всичко възможно да убеди своите европейски партньори и в Европа, и генералния секретар на НАТО г-н Руте, че става дума не за инцидент, не за конкретна агресия, а за нещо, което се случва едва ли не всеки ден. “Така че има много какво да се свърши в това отношение, защото в противен случай съмненията към нашата страна се засилват", допълни тя.

По думите на Йотова много са въпросите, които се натрупаха за есенната пленарна сесия на 51-ото Народно събрание, “която започва днес. “Очевидно приоритетите, които днес бяха изтъкнати от мнозинството, се различават коренно от тези, които ние имаме в президентската институция, и които считаме за важни”, допълни вицепрезидентът.

Йотова направи коментар и за еврото. “За мен плавното преминаване към еврото не може да бъде никакъв приоритет, защото то е парична единица. То е инструмент за постигане на определени цели с определени политики. За тези цели и тези политики днес не чухме нито едно обещание, нито една прогноза и нито една визия как да се случи.

Илияна Йотова вицепрезидент Урсула фон дер Лайен GPS самолет еврозона
