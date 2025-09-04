75-годишен българин почина на плажа Крионери в Гърция

75-годишен българин почина на плажа Крионери, близо до гръцкото градче Мароня, съобщават медиите в Комотини, цитирани от "24 часа". Инцидентът е станал в сряда в ранния следобед.

Мъжът бил изваден от морето в безсъзнание. Веднага била извикана линейка, а парамедици са оказали първа помощ на българина, след което бил транспортиран до болницата в Комотини. Лекарите там не успели да направят нищо, защото мъжът вече бил мъртъв.

Предстои да бъде извършена аутопсия на починалия, за да се установи точната причина за смъртта.

Крионери е един от предпочитаните от българите плажове, защото се намира само на около 50 километра от българо-гръцката граница. В района има къмпинг, в който отсядат предимно нашенци.

Гръцките медии съобщават за още един случай на починал на плажа чужденец. 62-годишен румънец бил изваден в безпомощно състояние от морето в района на плажа на Никити, Халкидики. Мъжът бил транспортиран с линейка до медицински център, на път към който починал.