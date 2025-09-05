Възрастен е помогнал на децата да се качат върху 200-метровия кран?

Според началника на ДНСК, инж. Лиляна Петрова, е малко вероятно децата сами да са изрязали парче от ламаринената ограда, за да проникнат на строителния обект и да се покатерят на 200-метровия кран.

„Трудно е да се повярва, че деца на тази възраст могат сами да изрежат ламарина без помощ. Най-вероятно става дума за предварително планирано и организирано действие с участие на по-голям човек“, заяви тя пред NOVA телевизия.

По думите ѝ младежите вероятно неколкократно са оглеждали мястото, преди да направят така нареченото „опасно селфи“. След влизането си в обекта, групата се е изкачила по вътрешната стълба на крана до самия му връх, а някои са преминали и по стрелата до сградата – действие, определено като изключително рисково.

След инцидента оградата е възстановена, а ДНСК е разпоредила засилване на мерките за сигурност. Проверка е установила, че строежът е в пълно съответствие с нормативните изисквания и няма нарушения от страна на инвеститора. „Въпреки това по мое разпореждане започнаха масови проверки на всички високи строежи в София – около 15 на брой досега – за да бъдат прегледани системите за сигурност, достъп и охрана“, уточни Петрова.

Законът предвижда всички строителни обекти да бъдат оградени, обозначени и при необходимост охранявани – условия, които в случая са били изпълнени.