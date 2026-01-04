В Сърбия скочиха на Муцински заради Венецуела: Северномакедонски нещастник!

„Северномакедонски нещастник! Балканска бананова държава празнува падането на Венецуела.“ Това са само част от обидните определения на контролираните от режима на президента Александър Вучич сръбски медии за управляващите в Скопие, предаде БГНЕС от Белград.

„Още една малка балканска бананова държава се нареди на опашката, за да аплодира американската намеса във Венецуела. Този път се изказа министърът на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски. Без колебание той приветства ареста на венецуелския президент Николас Мадуро и открито застана на страната на Вашингтон“, пише „Информер“, любимото издание на Вучич. Публикацията е по повод написаното в Х от Муцунски за американската военна операция и арестуването на президента на Венецуела Николас Мадуро.

„Приветствам съобщението на президента Доналд Тръмп, че Николас Мадуро е арестуван и ще се изправи пред правосъдието. Също така поздравявам държавния секретар Марко Рубио за лидерството му в противодействието на наркопрестъпните мрежи на режима на Мадуро. Отговорността е важна. Ние сме със Съединените американски щати и венецуелския народ в борбата за свобода и демокрация“, написа Муцунски.

Според „Информер“ в посланието на Муцунски „нямало и следа от загриженост за нарушаването на суверенитета на държавата, международното право или прецедента една сила да задържа военно президент на друга държава“. „Всичко, на което Балканите и Европа обикновено се позовават, когато им е политически удобно, тук просто е заличено. За Скопие, което безпрекословно изпълнява исканията на Вашингтон и Брюксел, очевидно няма дилема: американската сила по дефиниция е „справедливост“, дори когато се извършва с хеликоптери, в тъмното и извън територията на САЩ“, пише още изданието.

На 21 август миналата година Вучич проведе „добър и съдържателен“ телефонен разговор с Николас Мадуро, посветен на подобряването на отношенията между двете държави. Вучич определи Мадуро като „голям приятел“ на Сърбия.