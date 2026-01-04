Готвим се за голямото прибиране, полицията е на пътя

По традиция в последния почивен ден след дълга серия празници България се подготвя за „голямото прибиране“. Пътищата в цялата страна са под засилено наблюдение. Трафикът към момента е спокоен. Осигурено е реверсивно движение по АМ "Струма", където се очаква засилен трафик от Гърция, както и от Банско към София.

Каква е статистиката и равносметката за периода от 24 декември 2025 г. до 1 януари 2026 г.?

В навечерието на празниците от София са излезли около 100 хил. автомобила, съобщи пред Нова тв инспектор Велин Тодоров от отдел „Пътна полиция“ към ГДНП.

За този период са съставени 371 акта за шофиране под въздействието на алкохол, наркотични вещества и техни аналози. Наложени са и над 24 700 фиша на нарушители в цялата страна.

Освен алкохола и скоростта, най-честите нарушения, които полицаите установяват, са неизползването на колани и говоренето по мобилен телефон по време на шофиране.

На въпрос относно въвеждането на камери с изкуствен интелект, от „Пътна полиция“ увериха, че ежедневно се работи по повишаване на техническите характеристики и въвеждане на иновативни решения за контрол.

В момента центърът разполага с пряк достъп до общинските камери в София и основните пътни артерии в страната, което позволява незабавни оперативни решения при струпване на автомобили или инциденти.