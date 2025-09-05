

80-годишен шофьор блъсна и уби жена на пешеходна пътека в Габрово

Инцидентът е станал на пешеходна пътека на гарата



Жена на 73 години е починала при пътнотранспортно произшествие в Габрово, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Инцидентът е станал на пешеходна пътека на гарата.

Сигнал за пътнотранспортното произшествие е получен в 10:17 часа днес в местното Районно управление на полицията. Жената е била блъсната от превозно средство с шофьор на 80 години.

Пробите за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни.

Движението в района е затворено. Извършва се по обходни маршрути, допълниха от МВР.