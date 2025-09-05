IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 78

80-годишен шофьор блъсна и уби жена на пешеходна пътека в Габрово

Инцидентът е станал на пешеходна пътека на гарата

05.09.2025 | 14:53 ч. Обновена: 05.09.2025 | 17:29 ч. 16
БГНЕС, архив

БГНЕС, архив


80-годишен шофьор блъсна и уби жена на пешеходна пътека в Габрово

Инцидентът е станал на пешеходна пътека на гарата


Жена на 73 години е починала при пътнотранспортно произшествие в Габрово, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Инцидентът е станал на пешеходна пътека на гарата. 

Сигнал за пътнотранспортното произшествие е получен в 10:17 часа днес в местното Районно управление на полицията. Жената е била блъсната от превозно средство с шофьор на 80 години. 

Пробите за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни.

Движението в района е затворено. Извършва се по обходни маршрути, допълниха от МВР. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Габрово пешеходна пътека загинал пешеходец
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem