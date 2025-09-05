IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Заместник генералният секретар на НАТО идва у нас на 7 септември

Радмила Шекеринска ще посети България на 7 и 8 септември

05.09.2025 | 19:07 ч. Обновена: 05.09.2025 | 20:40 ч. 8
Снимка: Reuters

Заместник генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска ще посети България на 7 и 8 септември, се казва в изявление на НАТО за медиите.

Тя ще проведе няколко двустранни срещи.

При посещението си Шекеринска ще посети войниците от Мултинационалната бойна група на НАТО в България в база "Ново село" и ще наблюдава учението на НАТО за справяне със спешни ситуации "България 2025" в Професионалния обучителен център за оказващи първа помощ в Монтана.

Освен това тя ще произнесе реч в Атлантическия клуб.

